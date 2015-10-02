路透伦敦10月2日 - 以下为德国商业银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

欧元/美元：今日成功弹离55日移动均线切入位1.1152美元。这波涨势理论上将止于1.1184/1.1200，仍可能回落至9月低点1.1105/1.1088。若跌破1.1088，将跌向关键的2015年上行趋势线切入位1.0968。不过，目前也不能排除欧元/美元突破上探1.1300的可能性。阻力位于9月初及9月中高点1.1332/73。理论上欧元/美元将受限于5月、6月及9月这波走势的高点1.1440/68。

美元/日圆： 依然关注六周上行趋势切入位119.36，该点位目前岌岌可危。若跌破该点位，则下行目标为3月低点118.33，随后为2015年低点和近期低点116.15/115.85，距此不远处有2012-2015上行趋势线位置116.37，预料将在此止住跌势，并引发反弹。强阻力位为相距不远的8月底高点和61.8%回档位121.76/79，若受阻于此，偏空的局势仍相当稳固。

英镑/美元：该货币对终于看到一线生机，短期将在1.5171/63 (6月和9月低点)附近盘整，尽管该货币对略微突破该水平，但目前的指标显示，英镑/美元将维持在该点位附近，可能先小幅反弹，然后才会进一步下跌。该货币对似乎并未做好跌破1.5086/1.5000 (61.8%回档位)的准备，跌破此价位后的目标价为1.4895，此为78.6%回档位。短线阻力或在1.5330/31 (7月低点和200日移动均线切入位)，上档阻力位则位于8月初低点1.5424附近。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1166 1.1194 -0.25 -7.70 1.2097

美元/日圆 120.10 119.92 0.15 0.54 119.68

欧元/日圆 134.09 134.10 -0.01 -7.66 144.77

美元/瑞郎 0.9772 0.9770 0.02 -1.70 0.9941

英镑/美元 1.5143 1.5128 0.10 -2.76 1.5573

美元/加元 1.3235 1.3265 -0.23 13.92 1.1618

澳元/美元 0.7033 0.7026 0.10 -13.90 0.8168

新西兰元/美元 0.6414 0.6395 0.30 -17.75 0.7797

欧元/瑞郎 1.0911 1.0938 -0.25 -9.25 1.2026

欧元/英镑 0.7372 0.7390 -0.24 -4.94 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.3664 9.3765 -0.11 -0.45 9.4688

美元/挪威克朗 8.4549 8.4302 0.29 13.15 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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