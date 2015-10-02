《全球汇市》美元上扬，关注美国就业报告释放的加息讯号

“我们认为有可能出现短期但可影响交易的风险偏好反弹...因此我们非常看好近来承受压力最大的部分货币，”Stannard所指的是澳元和加元。

“这意味着我们认为欧元也将再度承压，”他还说。

路透调查显示，分析师预计美国9月非农就业岗位料增加20.3万个。该数据将于1230GMT公布。

“美联储主席叶伦提到过劳动力市场状况正在改善，并表示海外情况(特别是中国)以及物价是主要顾虑，”巴克莱驻东京的首席日本外汇分析师Shinichiro Kadota称。

“非常乐观的报告当然会产生很大的影响。但美联储可能不会单凭就业数据做出利率决议，”他表示。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1164 1.1194 -0.27 -7.71 1.2097

美元/日圆 120.09 119.92 0.14 0.53 119.68

欧元/日圆 134.09 134.10 -0.01 -7.66 144.77

美元/瑞郎 0.9775 0.9770 0.05 -1.67 0.9941

英镑/美元 1.5155 1.5128 0.18 -2.68 1.5573

美元/加元 1.3231 1.3265 -0.26 13.88 1.1618

澳元/美元 0.7038 0.7026 0.17 -13.83 0.8168

新西兰元/美元 0.6418 0.6395 0.36 -17.69 0.7797

欧元/瑞郎 1.0911 1.0938 -0.25 -9.27 1.2026

欧元/英镑 0.7365 0.7390 -0.34 -5.03 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.3645 9.3765 -0.13 -0.47 9.4688

美元/挪威克朗 8.4592 8.4302 0.34 13.21 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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