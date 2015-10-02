欧洲个股：习近平访英给EDF参与欣克利角核电项目提供机会窗口

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
法国电力集团执行长Jean-Bernard Levy在7月时表示，他对夏休后迅速推进欣克利角(Hinkley Point)最终投资决定持乐观态度。
这项投资160亿英镑(242.3亿美元)的项目在2013年10月宣布，将建两个阿海珐集团(Areva)设计的EPR反应堆，但阿海珐的财务问题以及法国和芬兰在建的两个EPR反应堆长期推迟，也令英国的这个项目延后。
回声报援引法国电力集团一位官员的说法报导，该公司希望其中国合伙方趁中国国家主席习近平访问之际达成协议，而且已希望中国合伙方持有该项目40%的股权。(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”