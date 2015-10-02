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亚洲 | 2015年 10月 2日 星期五 17:06 BJT

欧洲个股：习近平访英给EDF参与欣克利角核电项目提供机会窗口

法国电力集团执行长Jean-Bernard Levy在7月时表示，他对夏休后迅速推进欣克利角(Hinkley Point)最终投资决定持乐观态度。

这项投资160亿英镑(242.3亿美元)的项目在2013年10月宣布，将建两个阿海珐集团(Areva)设计的EPR反应堆，但阿海珐的财务问题以及法国和芬兰在建的两个EPR反应堆长期推迟，也令英国的这个项目延后。

回声报援引法国电力集团一位官员的说法报导，该公司希望其中国合伙方趁中国国家主席习近平访问之际达成协议，而且已希望中国合伙方持有该项目40%的股权。(完)

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