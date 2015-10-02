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亚洲 | 2015年 10月 2日 星期五 17:06 BJT

《台湾央行冲销一览表》本周存单发行余额净增3.6亿台币

路透台北10月2日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净增3.6亿台币，央行存单未到期余额为7兆(万亿)2,
473.7亿台币。 
    
    台湾央行存单未到期余额变化一览请参看 
    
 日期    到期量(亿)   发行量(亿)         增加/减少(亿)
   9/30        5,308           5,307.50             -0.5
   10/1     1,227.70           1,230.20              2.5
   10/2       267.00              268.6              1.6
 总计        6,802.7            6,806.3              3.6
 日期    91天期发行量(亿)       182天期发行量(亿)
   9/30                     48                        14
   10/1                      4                         2
   10/2                      4                         2
 总计                       56                        18
 (完)    

 (记者 高洁如; 审校 董永年)

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