《台湾央行冲销一览表》本周存单发行余额净增3.6亿台币

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透台北10月2日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净增3.6亿台币，央行存单未到期余额为7兆(万亿)2, 473.7亿台币。 台湾央行存单未到期余额变化一览请参看 日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿) 9/30 5,308 5,307.50 -0.5 10/1 1,227.70 1,230.20 2.5 10/2 267.00 268.6 1.6 总计 6,802.7 6,806.3 3.6 日期 91天期发行量(亿) 182天期发行量(亿) 9/30 48 14 10/1 4 2 10/2 4 2 总计 56 18 (完) (记者 高洁如; 审校 董永年)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”