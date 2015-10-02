汽车产业：法国开始调查大众汽车在排放丑闻中的严重欺诈行为

美国债市：公债收益率下滑，特朗普就职演说高举民粹主义大旗
路透纽约1月20日 - 美国公债收益率周五从两周半高位回落，此前美国总统特朗普在就职演说中高举民粹主义大旗，令部分投资人担心财政刺激措施可能会被押后。
路透巴黎10月2日 - 法国巴黎检察官办公室的一位官员周五对路透表示，巴黎检察官已经启动对大众汽车 涉嫌“严重欺诈”的调查问询。
这进一步加大了德国大众汽车面临的法律负担。此前美国调查机构发现大众汽车在尾气排放测试中造假。（完）
(编译 高琦 审校 张涛)
路透纽约1月20日 - 美国公债收益率周五从两周半高位回落，此前美国总统特朗普在就职演说中高举民粹主义大旗，令部分投资人担心财政刺激措施可能会被押后。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
英镑从稍早跌势中反弹。之前数据显示12月英国零售销售录得近五年来最差表现，拖累英镑走低，但在美国总统特朗普的就职演说结束前，英镑兑美元 报1.2329美元，日内仅小幅下跌。