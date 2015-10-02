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市场报道 | 2015年 10月 2日 星期五 17:09 BJT

汽车产业：法国开始调查大众汽车在排放丑闻中的严重欺诈行为

路透巴黎10月2日 - 法国巴黎检察官办公室的一位官员周五对路透表示，巴黎检察官已经启动对大众汽车 涉嫌“严重欺诈”的调查问询。

这进一步加大了德国大众汽车面临的法律负担。此前美国调查机构发现大众汽车在尾气排放测试中造假。（完）

(编译 高琦 审校 张涛)

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