欧洲汇市：英镑上涨，因英国9月建筑业数据乐观

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
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欧元/英镑 跌至0.73625英镑，日内下跌0.5%。
英镑此前受到周四公布的数据提振。数据显示上月英国制造业活动情况略好于预期，而美国制造业数据则比较疲弱。
“继上月意外下降之后，英国制造业数据反弹，而且并不是特别令人意外，”UFX.com的总经理Dennis de Jong表示。
英镑最近几周下跌，因对英国央行自2007年以来首次升息的预期从原来的2016年初推迟至明年下半年。
市场仍然预期，一旦美联储开始升息，英央行料将跟进。现在焦点转向美国非农就业报告，该报告可能增强对美联储升息的预期。
“英镑/美元接近1.5080/5100的良好支撑，而且鉴于英国收益率通常对美国公债收益率反应最强烈，所以英镑相对于其它欧洲货币的表现料更好一些，”荷兰国际集团(ING)的分析师在报告中表示。(完)
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全部现汇报价 (编译 于春红/张涛；审校 张荻)
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1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
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