台湾汇市：台币收盘小贬终止连二升，因韩元等亚币走贬及外资汇出

* 台币收盘走贬，终止连二日收升格局 * 关注美国非农数据，美元多头先行获利了结 * 预估下周实质交易区间暂看32.700-33.200 路透台北10月2日 - 台币兑美元 周五收盘贬值，终止连二升；交易员指出，在 韩元等亚币全面走贬、外资持续汇出，及尾盘央行进场干预之下，台币走势明显偏贬。 他们表示，今天外资在台股卖超后汇出，带动台币走贬，但因今晚美国将公布非农业就 业据不确定因素，引美元多头获利了结，加上出口商进场抛售美元，使台币获支撑。 〞今天晚上要公布非农，美元多头避风头，今天纷纷获利了结。〞一位外资保管行交易 员说。 但他认为，因台湾经济基本面不佳，央行为救出口将持续促贬台币，料台币中长期趋势 偏弱。 周五台币兑美元终场以33.156收盘，贬值7.6分。韩元兑美元 收盘报1,180.7 ，上日收在1,176.3。 新兴亚币周五全线下跌，市场重点关注美国就业数据能否支撑美国联邦储备理事会(美 联储/FED)在今年稍晚升息的预期。 台湾证券交易所周五资料显示，外资及陆资在台股转为卖超10.07亿台币；上交易日为 买超32.39亿台币。 台湾股市周五小幅收高，大盘指数第四日上扬，加权股价指数 收升0.11%报8,30 5.03点。 海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，目前一个月天期美元/台币换汇点溢价幅度明 显缩减。一个月美元/台币远汇 尾盘报32.960/33.000，上日收在32.895。 今日台币实质交易区间在32.820-32.959；上日交易区间在32.700-32.863。交易员预估 ，下周一台币实质交易区间暂看32.700-33.200。 本周及下周国际重要经济数据和事件： 10/2(五)：美国波士顿联储举行“宏观审慎货币政策”会议；美国9月非农就业报告； 美国9月ISM纽约企业活动指数、8月工厂订单。 10/4(日)：韩国9月外汇储备。 10/5(一)：台湾9月底外汇存底；中国金融市场休市；欧元区10月 Sentix投资者信心指 数、8月零售销售；意、法、德、欧元区及英国9月服务业PMI；美国9月 Markit综合和服务 业PMI终值；美国10月就业趋势指标、9月ISM非制造业指数；欧元集团会议； 10/6(二)：中国金融市场休市；德国8月工业订单；美国8月国际贸易收支；日本9月外 汇储备；加拿大9月Ivey采购经理人指数(PMI)；香港9月日经PMI；旧金山联邦储备银行总裁 威廉姆斯就经济前景发表演讲；澳洲央行利率决定；国际货币基金组织(IMF)就“全球经济 展望”报告举行新闻发布会；欧盟财长会议； 10/7(三)：台湾9月出口金额年变动率；台湾9月消费者物价指数(CPI)；中国金融市场 休市；日本央行宣布利率决定；欧洲央行管委会会议，没有宣布利率决定的计划；美国8月 消费者信贷；英国8月工业生産和制造业産出；加拿大8月建筑许可；香港9月外汇储备资産 ；英国9月皇家测量师学会(RICS)房价差值；IMF就“全球金融稳定报告”召开发布会(1400) ，就“财政监测报告”举行发布会； 10/8(四)：德法意英10月汤森路透/益普索主要消费者信心指数；德国8月贸易收支；日 本9月服务业景气判断指数；加拿大9月房屋开工、8月新屋价格；英国央行宣布利率决议幷 公布会议记录；IMF总裁拉加德举行记者会；美联储公布9月政策会议记录；世界银行行长金 墉举行记者会； 10/9(五)：台湾金融市场休市；美国9月进出口物价、8月趸售(批发)库存；法国和意大 利8月工业生産；英国8月建筑业支出和贸易收支；加拿大9月就业数据；日韩10月汤森路透/ 益普索主要消费者信心指数；IMF和世界银行年会(至11日)；亚特兰大联储总裁洛克哈特和 芝加哥联储总裁埃文斯发表演说。 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公 33.156 33.080 32.800-33.156 33.090 9.47 7.35 司 元太外汇经纪公 33.155 33.078 32.820-33.155 33.088 4.42 3.01 司 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 0.035/0.050 0.070/0.085 美元/台币六个月期 0.045/0.070 0.070/0.095 (完) 台币兑美元现价 台北外汇经纪公司 元太外汇经纪公司 Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 罗两莎; 审校 董永年)