欧洲个股：瑞士禁止为受造假丑闻波及的新大众柴油车办理登记

路透苏黎世10月2日 - 瑞士联邦公路局(Federal Roads Office)周五在一则公告中称，已发布初步禁令，禁止为可能安装有排放测试造假软件的大众汽车(福斯汽车/Volkswagen) 新柴油车办理登记。

瑞士联邦公路局还禁止为受造假丑闻影响的新进口二手大众汽车办理登记。周五的公告不适用于已在瑞士路面行驶的大众汽车。