欧洲个股：瑞士禁止为受造假丑闻波及的新大众柴油车办理登记

全球金市：金价上涨，因美元在特朗普就职后下跌
2004 GMT，现货金 上涨0.5%，至每盎司1,211.30美元，美国期金 收高0.3%，报每盎司1,204.90美元。
路透苏黎世10月2日 - 瑞士联邦公路局(Federal Roads Office)周五在一则公告中称，已发布初步禁令，禁止为可能安装有排放测试造假软件的大众汽车(福斯汽车/Volkswagen) 新柴油车办理登记。
瑞士联邦公路局还禁止为受造假丑闻影响的新进口二手大众汽车办理登记。周五的公告不适用于已在瑞士路面行驶的大众汽车。
大众汽车的瑞士分销商AMAG表示，多达12.9万辆在瑞士登记的大众汽车受到排放测试造假丑闻影响。AMAG已停售受造假丑闻影响的新大众汽车。(完) (编译 汪红英；审校 李爽)
2004 GMT，现货金 上涨0.5%，至每盎司1,211.30美元，美国期金 收高0.3%，报每盎司1,204.90美元。
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。
路透纽约1月20日 - 美国公债收益率周五从两周半高位回落，此前美国总统特朗普在就职演说中高举民粹主义大旗，令部分投资人担心财政刺激措施可能会被押后。