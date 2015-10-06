表格：台湾外资及陆资9月净汇出24.06亿美元，连四个月净汇出

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透台北10月6日 - 台湾金融监督管理委员会周一傍晚发出新闻稿表示，外资及陆资于2015年9月净汇出约24.06亿美元，连四个月净汇出，外资至9月底总累计净汇入金额达1,933.42亿美元。
以下为2014年以来外资及陆资净汇入/汇出纪录：
月份 金额(亿美元)
2015年9月 -24.06
8月 -34.83
7月 -33.50
6月 -22.46
5月 +16.90
4月 +36.87
3月 +14.38
2月 +26.41
1月 +29.27
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2015年累计 +8.98
2014年12月 -6.14
11月 +27.35
10月 -12.80
9月 -30.15
8月 -2.16
7月 +18.10
6月 +35.64
5月 +30.81
4月 +50.98
3月 +32.47
2月 +7.22
1月 +8.01
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2014年累计 +159.32
注：因各月数额略去小数第三位后数字，因而与全年累计数字略有差距。
资料来源：金管会证期局
参看台湾汇市相关新闻，请点选 (完) (记者 詹静宜 审校 董永年)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”