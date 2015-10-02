亚洲橡胶：TOCOM期胶在淡静交投中小涨，三周以来首次录得周线上涨

东京一交易员称，“在中国市场人士因假期而离场之际，投资者不愿大举建仓，”

中国金融市场因公共假期休市至10月7日，10月8日恢复交易。

“多数交易是在美国非农就业数据公布前的当日冲销交易(day trade)，指标期胶价格徘徊在大约165-170日圆的窄幅区间，”他称。

路透调查显示，分析师预计美国9月非农就业岗位增加20.3万个，该数据将于1230GMT公布。

“下周初期胶市场料将追随全球大宗商品价格走势，”该交易员称。

新加坡SICOM-11月期胶价格 最新报每公斤122.8美分，下跌1.8美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 汪红英/于春红; 审校 张荻/高琦)