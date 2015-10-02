东南亚股市：多数收跌，市场关注美国非农就业数据

路透10月2日 - 大多数东南亚股市周五稍稍收跌，因经济增长前景暗淡之际投资者继续抛售新兴市场资产。今日稍晚美国将公布非农就业数据，市场较为关注。

如果数据强劲，分析师预计这可能暗示美联储将很快开始升息。

许多投资者仍准备迎接下一轮的跌势，因美联储可能加息。

周四公布的数据显示，财新中国9月制造业PMI终值稍低于8月但好于初值。

位于新加坡的Net Research Asia 表示，低迷的数据让人猜测中国政府是否会在国庆假期间宣布新的刺激措施。

涨跌 当日 今年以来 2014年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 318.16 -1.86 -0.58 -22.55 410.77

新加坡 2793.15 -8.70 -0.31 -17.00 3365.15

马来西亚 1628.80 -5.13 -0.31 -7.52 1761.25

泰国 1346.35 1.20 +0.09 -10.10 1497.67

印尼 4207.80 -47.08 -1.11 -19.50 5226.95

菲律宾 6850.61 -40.33 -0.59 -5.25 7230.57

越南 562.31 -1.23 -0.22 +3.06 545.63

(完)

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