国际油市：亚洲航煤和柴油价差跳涨，因炼厂遭遇的问题持续

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透新加坡10月2日 - 亚洲航煤和柴油价差周五跳涨，因炼厂遭遇的持续问题，第四季对取暖油的需求通常会增加。
贸易消息人士称，壳牌位于新加坡的Bukom炼厂不太可能重启一座遭受火灾的装置，至少在年底复产无望。不过这未能确认。
该装置自7月来一直在进行例行维护，期间发生一次火灾，六名工人受伤。壳牌曾表示，新加坡已经对该装置下达了停产令。
该地区包括新加坡、马来西亚、印度和韩国在内，例行维护要么正在进行，要么预计将很快开始。交易员表示这将引发库存下降。
交易员表示，Petron Malaysia进入现货市场求购更多11月船货，而Lanka IOC 也求购运抵斯里兰卡的船货。
交易员表示，在今日的普氏市场评估程序中，实货的交投加速，有七艘船货易手。
他们并表示，兴隆是主要的航煤买家，而壳牌是10ppm柴油的主要卖家。
现货市场上，有三笔柴油交易，四笔航煤交易。
壳牌以每桶较新加坡10月19-23日平均报价升水1.70美元的价格，向托克出售250,000桶船期为10月18-22日含硫10ppm的柴油。
壳牌以每桶较新加坡10月26-30日平均报价升水1.70美元的价格，向托克出售225,000桶船期为10月28-11月1日含硫10ppm的柴油。
壳牌以每桶较新加坡10月19-23日平均报价贴水0.30美元的价格，从联合石化买入150,000桶船期为10月17-21日含硫500ppm的柴油。
BP以每桶较新加坡10月19-23日平均报价贴水0.10美元的价格，向中石油出售160,000桶船期为10月18-22日的航煤。
兴隆以每桶较新加坡10月19-23日平均报价贴水0.20美元的价格，从维多买入100,000桶船期为10月17-21日的航煤。
兴隆以每桶较新加坡10月21-27日平均报价贴水0.20美元的价格，从维多买入100,000桶船期为10月21-25日的航煤。
兴隆以每桶较新加坡10月16-22日平均报价贴水0.30美元的价格，从BP买入100,000桶船期为10月17-21日的航煤。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 李春喜)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”