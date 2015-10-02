国际油市：亚洲航煤和柴油价差跳涨，因炼厂遭遇的问题持续

路透新加坡10月2日 - 亚洲航煤和柴油价差周五跳涨，因炼厂遭遇的持续问题，第四季对取暖油的需求通常会增加。

贸易消息人士称，壳牌位于新加坡的Bukom炼厂不太可能重启一座遭受火灾的装置，至少在年底复产无望。不过这未能确认。

该装置自7月来一直在进行例行维护，期间发生一次火灾，六名工人受伤。壳牌曾表示，新加坡已经对该装置下达了停产令。

该地区包括新加坡、马来西亚、印度和韩国在内，例行维护要么正在进行，要么预计将很快开始。交易员表示这将引发库存下降。

交易员表示，Petron Malaysia进入现货市场求购更多11月船货，而Lanka IOC 也求购运抵斯里兰卡的船货。

交易员表示，在今日的普氏市场评估程序中，实货的交投加速，有七艘船货易手。

他们并表示，兴隆是主要的航煤买家，而壳牌是10ppm柴油的主要卖家。

现货市场上，有三笔柴油交易，四笔航煤交易。

壳牌以每桶较新加坡10月19-23日平均报价升水1.70美元的价格，向托克出售250,000桶船期为10月18-22日含硫10ppm的柴油。

壳牌以每桶较新加坡10月26-30日平均报价升水1.70美元的价格，向托克出售225,000桶船期为10月28-11月1日含硫10ppm的柴油。

壳牌以每桶较新加坡10月19-23日平均报价贴水0.30美元的价格，从联合石化买入150,000桶船期为10月17-21日含硫500ppm的柴油。

BP以每桶较新加坡10月19-23日平均报价贴水0.10美元的价格，向中石油出售160,000桶船期为10月18-22日的航煤。

兴隆以每桶较新加坡10月19-23日平均报价贴水0.20美元的价格，从维多买入100,000桶船期为10月17-21日的航煤。

兴隆以每桶较新加坡10月21-27日平均报价贴水0.20美元的价格，从维多买入100,000桶船期为10月21-25日的航煤。

兴隆以每桶较新加坡10月16-22日平均报价贴水0.30美元的价格，从BP买入100,000桶船期为10月17-21日的航煤。(完)

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