国际油市：亚洲汽油裂解价差稍稍下降，但仍受炼厂维护支撑

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透新加坡10月2日 - 亚洲汽油裂解价差周五从一个半月高位稍稍下降，来到每桶15.12美元，但仍比今年前九个月的平均水平高18.4%，因即便是夏季高峰季结束了，需求仍然坚挺。
亚洲的炼厂一系列维护帮助提振裂解价差。
新加坡现货市场共达成九笔交易，总计450,000桶，创下8月6日以来单日最高交易量。
成交量跳增的原因还不清楚。
但在美国，炼厂准备迎接可能的生产中断，因飓风Joaquin将来袭。
台湾中油公司标售30,000吨船期为11月6-25日的92号汽油，从高雄装船。
石脑油裂解价差稍稍上升，达到一周半高位每吨87.28美元。
韩国的LG化学求购11月下半月石脑油。
交易员表示，报价为成本加运费价每吨升水约2.50美元，交易可能会在每吨升水1.75-1.95美元之间达成。
另一方面，台塑石化与卖家达成了今年12月至明年12月的定期合同，价格为成本加运费价每吨较日本报价贴水4-5美元。
2016年预计有更多的供给，因阿布扎比国家石油公司(ADNOC)增加出口，后者已将旗下Ruwais炼厂的产量提升一倍多至每日800,000桶。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 李春喜)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”