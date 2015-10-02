国际油市：亚洲汽油裂解价差稍稍下降，但仍受炼厂维护支撑

路透新加坡10月2日 - 亚洲汽油裂解价差周五从一个半月高位稍稍下降，来到每桶15.12美元，但仍比今年前九个月的平均水平高18.4%，因即便是夏季高峰季结束了，需求仍然坚挺。

亚洲的炼厂一系列维护帮助提振裂解价差。

新加坡现货市场共达成九笔交易，总计450,000桶，创下8月6日以来单日最高交易量。

成交量跳增的原因还不清楚。

但在美国，炼厂准备迎接可能的生产中断，因飓风Joaquin将来袭。

台湾中油公司标售30,000吨船期为11月6-25日的92号汽油，从高雄装船。

石脑油裂解价差稍稍上升，达到一周半高位每吨87.28美元。

韩国的LG化学求购11月下半月石脑油。

交易员表示，报价为成本加运费价每吨升水约2.50美元，交易可能会在每吨升水1.75-1.95美元之间达成。

另一方面，台塑石化与卖家达成了今年12月至明年12月的定期合同，价格为成本加运费价每吨较日本报价贴水4-5美元。

2016年预计有更多的供给，因阿布扎比国家石油公司(ADNOC)增加出口，后者已将旗下Ruwais炼厂的产量提升一倍多至每日800,000桶。(完)

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