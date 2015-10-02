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市场报道 | 2015年 10月 2日 星期五 22:37 BJT

美国各类经济指标总览--2015/10/2

美国劳工部周五公布，美国9月非农就业岗位增加14.2万个，预估为增加20.3万个，美国9月失业率
为5.1%(预估为5.1%)，9月平均时薪较前月持平(预估为增长0.2%)。 
    
     商务部公布，8月工厂订单较上月减少1.7%，预估为下降1.2%，7月修正后为增长0.2%，前值为
增长0.4%。美国8月耐久财订单经修正为后下降2.3%，前值为下跌2.0%。 
        
 失业率(%)                            5.1  (9月)                 5.1  (8月)
 非农业就业岗位(万)              增加14.2  (9月)            增加13.6  (8月修正值)
 平均时薪(%)                         持平  (9月)               +0.4%  (8月)
 消费者物价指数(CPI)(%)              -0.1  (8月)                +0.1  (7月)
 不包括食品和能源核心CPI(%)         ＋0.1  (8月)                +0.7  (7月)
 实质所得(%)                         +0.4  (7月)                -0.4  (6月修正值)
 生产者物价指数(PPI)(%)              持平  (8月)                +0.2  (7月)
 不包括食品和能源PPI(%)              +0.3  (8月)                +0.3  (7月)
 国内生产总值(GDP)(%)                +3.9  (第二季终值)         +0.6  (第一季终值)  
 GDP平减指数(%)                      +2.1  (第二季终值)         +0.1  (第一季终值)   
 零售销售(%)                        +0.2%  (8月)                +0.7  (7月修正值)
 国际贸易收支(亿美元)           逆差418.6  (7月)           逆差452.1  (6月修正值)
 雇佣成本(%)                         +0.2  (第二季)             +0.7  (第一季)
 工业生产(%)                         -0.4  (8月)                +0.9  (7月修正值)
 产能利用率(%)                       77.6  (8月)                78.0  (7月)
 初请失业金人数(万人)                27.7  (9月26日当周         26.7  (9月19日当周)
                                           )                          
 联邦预算(亿美元)                 赤字644  (8月)           赤字1,290  (7月)
 领先指标(%)                         +0.1  (8月)                持平  (7月修正值)
 个人所得(%)                         +0.3  (8月)                +0.5  (7月修正值)
 个人消费支出(PCE)物价(%)            持平  (8月)                +0.1  (7月)
 消费者信贷(亿美元)               增加191  (7月)          增加270.18  (6月修正值)
 企业库存(%)                         +0.1  (7月)                +0.7  (6月修正值)
 建筑支出(%)                         +0.7  (8月)                +0.4  (7月修正值)
 消费者信心                         101.5  (8月)                91.0  (7月修正值)
 房屋开工(万户)                     112.6  (8月)               116.1  (7月修正值)
 建筑许可(万户)                     116.1  (8月修正值)           113  (7月修正值)
 成屋销售(万户)                       531  (8月)                 558  (7月修正值)
 新屋销售(万户)                      55.2  (8月)                52.2  (7月修正值)
 工厂订单(%)                         -1.7  (8月)                +0.2  (7月修正值)
 耐久财(耐用品)订单(%)               -2.3  (8月修正值)          +1.9  (7月修正值)
 供应管理协会非制造业指数              59  (8月)                60.3  (7月)
 供应管理协会制造业指数              50.2  (9月)                51.1  (8月)
 趸售(批发)库存(%)                   -0.1  (7月)                +0.7  (6月修正值)
 进口物价(%)                         -1.8  (8月)                -0.9  (7月)
 出口物价(%)                         -1.4  (8月)                -0.4  (7月)
 单位劳工成本(%)                     -1.4  (第二季修正          +2.6  (第一季修正值)
                                           值)                        
 非农业生产率(%)                     +3.3  (第二季修正          -1.1  (第一季修正值)
                                           值)                        
 经常账(亿美元)                 赤字1,097  (第二季)        赤字1,183  (第一季修正值)

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