美国各类经济指标总览--2015/10/2

美国劳工部周五公布，美国9月非农就业岗位增加14.2万个，预估为增加20.3万个，美国9月失业率 为5.1%(预估为5.1%)，9月平均时薪较前月持平(预估为增长0.2%)。 商务部公布，8月工厂订单较上月减少1.7%，预估为下降1.2%，7月修正后为增长0.2%，前值为 增长0.4%。美国8月耐久财订单经修正为后下降2.3%，前值为下跌2.0%。 失业率(%) 5.1 (9月) 5.1 (8月) 非农业就业岗位(万) 增加14.2 (9月) 增加13.6 (8月修正值) 平均时薪(%) 持平 (9月) +0.4% (8月) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.1 (8月) +0.1 (7月) 不包括食品和能源核心CPI(%) ＋0.1 (8月) +0.7 (7月) 实质所得(%) +0.4 (7月) -0.4 (6月修正值) 生产者物价指数(PPI)(%) 持平 (8月) +0.2 (7月) 不包括食品和能源PPI(%) +0.3 (8月) +0.3 (7月) 国内生产总值(GDP)(%) +3.9 (第二季终值) +0.6 (第一季终值) GDP平减指数(%) +2.1 (第二季终值) +0.1 (第一季终值) 零售销售(%) +0.2% (8月) +0.7 (7月修正值) 国际贸易收支(亿美元) 逆差418.6 (7月) 逆差452.1 (6月修正值) 雇佣成本(%) +0.2 (第二季) +0.7 (第一季) 工业生产(%) -0.4 (8月) +0.9 (7月修正值) 产能利用率(%) 77.6 (8月) 78.0 (7月) 初请失业金人数(万人) 27.7 (9月26日当周 26.7 (9月19日当周) ) 联邦预算(亿美元) 赤字644 (8月) 赤字1,290 (7月) 领先指标(%) +0.1 (8月) 持平 (7月修正值) 个人所得(%) +0.3 (8月) +0.5 (7月修正值) 个人消费支出(PCE)物价(%) 持平 (8月) +0.1 (7月) 消费者信贷(亿美元) 增加191 (7月) 增加270.18 (6月修正值) 企业库存(%) +0.1 (7月) +0.7 (6月修正值) 建筑支出(%) +0.7 (8月) +0.4 (7月修正值) 消费者信心 101.5 (8月) 91.0 (7月修正值) 房屋开工(万户) 112.6 (8月) 116.1 (7月修正值) 建筑许可(万户) 116.1 (8月修正值) 113 (7月修正值) 成屋销售(万户) 531 (8月) 558 (7月修正值) 新屋销售(万户) 55.2 (8月) 52.2 (7月修正值) 工厂订单(%) -1.7 (8月) +0.2 (7月修正值) 耐久财(耐用品)订单(%) -2.3 (8月修正值) +1.9 (7月修正值) 供应管理协会非制造业指数 59 (8月) 60.3 (7月) 供应管理协会制造业指数 50.2 (9月) 51.1 (8月) 趸售(批发)库存(%) -0.1 (7月) +0.7 (6月修正值) 进口物价(%) -1.8 (8月) -0.9 (7月) 出口物价(%) -1.4 (8月) -0.4 (7月) 单位劳工成本(%) -1.4 (第二季修正 +2.6 (第一季修正值) 值) 非农业生产率(%) +3.3 (第二季修正 -1.1 (第一季修正值) 值) 经常账(亿美元) 赤字1,097 (第二季) 赤字1,183 (第一季修正值)