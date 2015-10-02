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市场报道 | 2015年 10月 2日 星期五 22:09 BJT

美国热股：PROGRESS SOFTWARE第三季业绩不及预期，股价盘初暴跌近13%

路透10月2日 - PROGRESS SOFTWARE CORP 的目标价被Wedbush从29美元下调至25美元，之前PROGRESS SOFTWARE公布的第三季财报不及预期。

PROGRESS SOFTWARE周四收报25.63美元，周五盘初暴跌约13%。(完) (编译 王洋; 审校 李军)

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