全球航运：波罗的海乾散货运价指数微幅上涨，因海岬型船运价上升

国际油市：油价跳涨逾2%，周末产油国会议将建立减产监督机制
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。
路透10月2日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周五小幅上涨，因海岬型船运价上升。
乾散货运价指数小升1点，或0.11%，报889点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海海岬型船运价指数 上涨20点，或1.05%，报1,931点。日均获利攀升148美元，报13,734美元。
波罗的海巴拿马型船运价指数 跌3点，或0.43%，报701点，日均获利降22美元，至5,620美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。
波罗的海灵便型船指数 跌4点，报392点。超灵便型船指数 跌4点，报691点。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。
路透纽约1月20日 - 美国公债收益率周五从两周半高位回落，此前美国总统特朗普在就职演说中高举民粹主义大旗，令部分投资人担心财政刺激措施可能会被押后。
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。