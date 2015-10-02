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货币新闻 | 2015年 10月 2日 星期五 23:21 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数微幅上涨，因海岬型船运价上升

路透10月2日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周五小幅上涨，因海岬型船运价上升。

乾散货运价指数小升1点，或0.11%，报889点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 上涨20点，或1.05%，报1,931点。日均获利攀升148美元，报13,734美元。

波罗的海巴拿马型船运价指数 跌3点，或0.43%，报701点，日均获利降22美元，至5,620美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

波罗的海灵便型船指数 跌4点，报392点。超灵便型船指数 跌4点，报691点。(完)

(编译 利棣儿；审校 李军)

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