芝加哥期市：CBOT大豆期货收低，因预期收割向前推进

《全球汇市》美元涨跌不一，此前特朗普发表就职演讲
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透芝加哥10月2日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，美国中西部天气良好，预计本周末大豆收割将向前推进，从而对大豆市场带来压力。
大量刚收割的大豆交付到加工厂，导致现货大豆市场疲弱，也令期货市场承压。
豆粕期货下跌，因加工厂压榨新收割的大豆导致豆粕供应充足。
豆油期货上涨，受助于周四下午美国农业部(USDA)的报告显示豆油库存处于低水准。
交易商还表示，10月豆油合约 在其30日移动均线寻获支撑后，市场有技术性买盘。
本周，CBOT近月大豆 下挫1.6%，豆粕期货 大跌3.3%，豆油 上涨0.4%。
11月大豆期货合约 下挫3美分，报每蒲式耳8.74-1/4美元。
12月豆粕合约 收低2.7美元，报每短吨301.2美元。12月豆油合约 收高0.74美分，报28.06美分。
今日CBOT大豆预估成交量为268,553口，豆粕为105,772口，豆油为148,141口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
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上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
英镑从稍早跌势中反弹。之前数据显示12月英国零售销售录得近五年来最差表现，拖累英镑走低，但在美国总统特朗普的就职演说结束前，英镑兑美元 报1.2329美元，日内仅小幅下跌。
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