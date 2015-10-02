芝加哥期市：CBOT大豆期货收低，因预期收割向前推进

大量刚收割的大豆交付到加工厂，导致现货大豆市场疲弱，也令期货市场承压。

豆粕期货下跌，因加工厂压榨新收割的大豆导致豆粕供应充足。

交易商还表示，10月豆油合约 在其30日移动均线寻获支撑后，市场有技术性买盘。