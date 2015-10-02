芝加哥期市：CBOT小麦收低，因技术性卖盘和出口竞争激烈

《全球汇市》美元涨跌不一，此前特朗普发表就职演讲
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透芝加哥10月2日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五下跌，交易商称，因近月12月小麦合约未能追平周四触及的七周高位后出现技术性卖盘，不过，该合约仍录得近1%的周度涨幅。
CBOT-12月小麦合约在5.22美元的100日移动均线附近遇阻，未能追平周四日内高位5.23-3/4美元，之后该合约掉头回落。
投资者担心黑海地区、澳洲部份地区和美国大平原南部的小麦种植区天气乾燥，这为CBOT小麦市场提供支撑，引发一轮回补空头。
但较之其他地区出产的小麦的价格，在全球市场美国小麦的价格仍然过高，这是令CBOT小麦价格涨幅受限的原因。
本周，CBOT-12月小麦上涨5-1/2美分，或1%。
CBOT-12月小麦期货 结算价报5.13-1/4美元，下跌5美分。
今日CBOT小麦期货预估成交量为90,592口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
英镑从稍早跌势中反弹。之前数据显示12月英国零售销售录得近五年来最差表现，拖累英镑走低，但在美国总统特朗普的就职演说结束前，英镑兑美元 报1.2329美元，日内仅小幅下跌。
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