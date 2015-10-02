芝加哥期市：CBOT小麦收低，因技术性卖盘和出口竞争激烈

路透芝加哥10月2日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五下跌，交易商称，因近月12月小麦合约未能追平周四触及的七周高位后出现技术性卖盘，不过，该合约仍录得近1%的周度涨幅。

CBOT-12月小麦合约在5.22美元的100日移动均线附近遇阻，未能追平周四日内高位5.23-3/4美元，之后该合约掉头回落。

投资者担心黑海地区、澳洲部份地区和美国大平原南部的小麦种植区天气乾燥，这为CBOT小麦市场提供支撑，引发一轮回补空头。

但较之其他地区出产的小麦的价格，在全球市场美国小麦的价格仍然过高，这是令CBOT小麦价格涨幅受限的原因。

本周，CBOT-12月小麦上涨5-1/2美分，或1%。

CBOT-12月小麦期货 结算价报5.13-1/4美元，下跌5美分。

今日CBOT小麦期货预估成交量为90,592口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)