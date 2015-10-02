纽约期市：期棉收低，因飓风Joaquin偏离美国东海岸缓解投资者的忧虑

《全球汇市》美元涨跌不一，此前特朗普发表就职演讲
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约10月2日 - 洲际交易所(ICE)期棉合约周五下跌，因飓风Joaquin偏离美国东海岸，缓解投资者的忧虑，他们原本担心飓风带来的强风和降雨可能损害区内生长的棉花的收成和质量。
ICE-12月期棉合约 收低0.46美分，或0.8%，结算价报60.14美分，交投区间为60.08-61.20美分。
期货市场总成交量下降6,061口，至14,141口。数据显示，上日未平仓合约减少422口，至188,193口。
美元指数 下跌0.38%。跟踪19种商品表现的汤森路透核心商品指数 上涨0.83%。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
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ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
英镑从稍早跌势中反弹。之前数据显示12月英国零售销售录得近五年来最差表现，拖累英镑走低，但在美国总统特朗普的就职演说结束前，英镑兑美元 报1.2329美元，日内仅小幅下跌。
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