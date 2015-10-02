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市场报道 | 2015年 10月 3日 星期六 03:42 BJT

纽约期市：期棉收低，因飓风Joaquin偏离美国东海岸缓解投资者的忧虑

路透纽约10月2日 - 洲际交易所(ICE)期棉合约周五下跌，因飓风Joaquin偏离美国东海岸，缓解投资者的忧虑，他们原本担心飓风带来的强风和降雨可能损害区内生长的棉花的收成和质量。

ICE-12月期棉合约 收低0.46美分，或0.8%，结算价报60.14美分，交投区间为60.08-61.20美分。

期货市场总成交量下降6,061口，至14,141口。数据显示，上日未平仓合约减少422口，至188,193口。

美元指数 下跌0.38%。跟踪19种商品表现的汤森路透核心商品指数 上涨0.83%。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)

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