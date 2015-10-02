美国股市：道琼工业指数收高1.23%，Nasdaq指数上涨1.74%

路透纽约10月2日 - 美国股市周五逆转深跌頽势，跳涨逾1%，因之前受重创的能源和材料股强劲上涨，令对经济的担忧退居次席。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收高200.36点，或1.23%，至16,472.37点；标准普尔500指数 收高27.54点，或1.43%，至1,951.36点；Nasdaq指数 收涨80.69点，或1.74%，至4,707.78点。