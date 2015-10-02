美国股市：道琼工业指数收高1.23%，Nasdaq指数上涨1.74%

《全球汇市》美元涨跌不一，此前特朗普发表就职演讲
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约10月2日 - 美国股市周五逆转深跌頽势，跳涨逾1%，因之前受重创的能源和材料股强劲上涨，令对经济的担忧退居次席。
根据初步收盘数据，道琼工业指数 收高200.36点，或1.23%，至16,472.37点；标准普尔500指数 收高27.54点，或1.43%，至1,951.36点；Nasdaq指数 收涨80.69点，或1.74%，至4,707.78点。
本周，道指和标普500指数上涨1%，NASDAQ指数上升0.5%。(完)
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
英镑从稍早跌势中反弹。之前数据显示12月英国零售销售录得近五年来最差表现，拖累英镑走低，但在美国总统特朗普的就职演说结束前，英镑兑美元 报1.2329美元，日内仅小幅下跌。
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