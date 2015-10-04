重温稿-美国股市：大涨逾1%，逆转非农就业报告公布后出现的跌势

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* 9月非农就业岗位增加14.2万个，预估为增长20.3万

* 失业率持稳在5.1%

* 对美联储年内升息的预期减弱

* 道指上涨1.23%，标普500指数升1.43%，Nasdaq指数涨1.74%

路透10月2日 - 美国股市周五逆转深跌頽势，跳涨逾1%，因之前受重创的能源和材料股强劲上涨，令对经济的担忧退居次席。

疲弱的美国非农就业报告暗示经济成长疲弱，且为美联储推迟升息提供了更多的理据，这拖累三大股指稍早下跌超过1.5%，但尾盘逆转跌势。

近期大跌的标普能源指数 急升4.01%，跟随原油价格走高的势态，而材料类指数 跳升2.41%。

“这份令人失望的就业报告带来的唯一的好消息是，它很可能促使(美联储)将升息时间推迟至明年第一季，”Longbow Asset Management执行长Jake Dollarhide说。

在过去一个多月的时间里，全球股市大幅震荡，标普500指数的市值蒸发了7%，因担忧中国经济问题可能蔓延至全世界。

美国企业第三季业绩期将在下周开锣，投资者已开始消化标普500指数成份股企业第三季盈利降幅将可能是六年来最大这一利空因素。

根据汤森路透的数据，分析师的预估均值是第三季盈利下降4.2%。

“市场很担心全球经济不断走弱将可能影响美国，毫无疑问，这对美国企业盈利而言不是个好兆头，”Rockwell Global Capital的首席市场分析师Peter Cardillo说。

“我们将看到股市的波动性越来越大，重大支撑水准一个一个地被测试，”Cardillo说。

美国劳工部周五报告，上月非农就业人口增加14.2万，8月数据被大幅下修至仅增加13.6万。接受路透调查的分析师预计，9月就业岗位增长20.3万个。经修正后，7、8两月的就业岗位增幅总计较前值减少了5.9万。9月失业率持稳在5.1%。

这是美联储10月底举行政策会议前公布的最后一份非农就业报告，似乎它和美联储主席叶伦上周的讲话相互矛盾，当时叶伦称美国经济强劲，足以抵御年内升息带来的影响。

美联储在12月升息的机率降至略高于27%，在非农就业报告公布前为44%。

自8月底深跌以来，标普500指数基于未来盈利预期的市盈率为15.1倍，略低于15.6的长期中值。

道琼工业指数 收高200.36点，或1.23%，至16,472.37点。

标准普尔500指数 收高27.54点，或1.43%，至1,951.36点，从日内低位至收位上涨约3%。

Nasdaq指数 收涨80.69点，或1.74%，至4,707.78点。

本周，道指和标普500指数上涨1%，NASDAQ指数上升0.5%。

10大类股中，只有金融股走低。

雪佛龙 劲涨4.10%，康菲石油国际 跳涨2.12%。美国铝业 跳升2.81%。

根据汤森路透数据，美国各证交所总计成交约为83亿股，略高于过去20个交易日的日成交均值72.5亿股。

纽约证交所涨跌股分别为2,321和753只；Nasdaq市场涨跌股分别为1,930和882只。

有四只标普500指数成份股触及52周新高，56只触及新低；有13只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，189只触及新低。(完)