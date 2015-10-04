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亚洲 | 2015年 10月 4日 星期日 09:21 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--10月2日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

阿里巴巴 63.20 +4.33 +7.36 3797867

京东 28.91 +2.41 +9.09 19914325

新浪 42.64 +2.32 +5.75 1124059

搜狐 44.50 +2.54 +6.05 356781

网易 122.70 +5.29 +4.51 860322

百度 148.51 +10.98 +7.98 6158935

台湾

台湾积体电路 20.76 -0.10 -0.48 3292197

联电 1.66 +0.00 +0.00 197588

日月光 5.42 -0.07 -1.28 320968

硅品精密 6.29 -0.01 -0.16 818161

和信超媒体 0.51 +0.01 +2.40 43547

友达 3.02 +0.04 +1.34 834722

中华电信 30.32 +0.06 +0.20 66881

台湾国际航电 35.85 +0.47 +1.33 797429

香港

中国移动 61.25 +1.81 +3.05 239117

中国联通 13.16 +0.32 +2.49 108557

中国电信 49.04 +0.34 +0.70 17954

中芯国际 4.68 +0.19 +4.23 1371

电讯盈科 5.14 +0.02 +0.43 235

(完)

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Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

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