《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--10月2日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
阿里巴巴 63.20 +4.33 +7.36 3797867
京东 28.91 +2.41 +9.09 19914325
新浪 42.64 +2.32 +5.75 1124059
搜狐 44.50 +2.54 +6.05 356781
网易 122.70 +5.29 +4.51 860322
百度 148.51 +10.98 +7.98 6158935
台湾
台湾积体电路 20.76 -0.10 -0.48 3292197
联电 1.66 +0.00 +0.00 197588
日月光 5.42 -0.07 -1.28 320968
硅品精密 6.29 -0.01 -0.16 818161
和信超媒体 0.51 +0.01 +2.40 43547
友达 3.02 +0.04 +1.34 834722
中华电信 30.32 +0.06 +0.20 66881
台湾国际航电 35.85 +0.47 +1.33 797429
香港
中国移动 61.25 +1.81 +3.05 239117
中国联通 13.16 +0.32 +2.49 108557
中国电信 49.04 +0.34 +0.70 17954
中芯国际 4.68 +0.19 +4.23 1371
电讯盈科 5.14 +0.02 +0.43 235
(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”