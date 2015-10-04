全球汇市：最近一周投机客增持美元净多仓--CFTC

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透10月2日 - 根据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，最近一周汇市投机客增持美元多仓，之前一周则降至逾一年以来的最低水准。
9月29日止当周，美元净多仓增至217.3亿美元，此前一周为204.8亿美元。这是三周来美元净多仓首次增加。不过，美元净多仓仍连续第六周低于300亿美元。
做多一种货币意味着押注其将会上涨，反之做空的话则是押注该币种将下滑。
美元最近几个月一直随着美国利率前景波动。美联储推迟升息越久，则美元处境越困难。
9月份美元指数 上涨了0.5%，与年初时的大幅上涨相形见绌。
普遍来看，预计美联储仍将是率先升息的主要央行，美元料将从中受益。但升息时机的不确定性限制了美元的上升空间，并削弱了美元对投资者的吸引力。
其他货币方面，英镑仓位情况从前周的净多仓变为变为净空仓2,047口。
其他变化比较明显的货币：加元净空仓增加，墨西哥披索空仓大幅增加。
路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元 的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货 币的净仓位来计算。
日圆(12,500,000日圆为1口)
9月29日当周 前一周
多头仓位 39,753 48,282
空头仓 61,805 71,960
净仓位 -22,052 -23,678
欧元(125,000欧元为1口)
9月29日当周 前一周
多头仓位 61,932 63,526
空头仓位 149,592 144,559
净仓位 -87,660 -81,033
英镑(62,500英镑为1口)
9月29日当周 前一周
多头仓位 49,815 45,001
空头仓位 51,862 43,734
净仓位 -2,047 1,267
瑞郎(125,000瑞郎为1口)
9月29日当周 前一周
多头仓位 13,266 13,722
空头仓位 15,981 15,598
净仓位 -2,715 -1,876
加元(100,000加元为1口)
9月29日当周 前一周
多头仓位 36,211 40,901
空头仓位 78,446 79,295
净仓位 -42,235 -38,394
澳元(100,000澳元为1口)
9月29日当周 前一周
多头仓位 44,560 42,666
空头仓位 93,425 95,498
净仓位 -48,865 -52,832
新西兰元(100,000新西兰元为1口)
9月29日当周 前一周
多头仓位 20,995 22,990
空头仓位 24,057 26,519
净仓位 -3,062 -3,529(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率路透调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
南非兰特报导
亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 (编译 张涛；审校 王丽鑫)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”