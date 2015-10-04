全球汇市：最近一周投机客增持美元净多仓--CFTC

路透10月2日 - 根据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，最近一周汇市投机客增持美元多仓，之前一周则降至逾一年以来的最低水准。

9月29日止当周，美元净多仓增至217.3亿美元，此前一周为204.8亿美元。这是三周来美元净多仓首次增加。不过，美元净多仓仍连续第六周低于300亿美元。

做多一种货币意味着押注其将会上涨，反之做空的话则是押注该币种将下滑。

美元最近几个月一直随着美国利率前景波动。美联储推迟升息越久，则美元处境越困难。

9月份美元指数 上涨了0.5%，与年初时的大幅上涨相形见绌。

普遍来看，预计美联储仍将是率先升息的主要央行，美元料将从中受益。但升息时机的不确定性限制了美元的上升空间，并削弱了美元对投资者的吸引力。

其他货币方面，英镑仓位情况从前周的净多仓变为变为净空仓2,047口。

其他变化比较明显的货币：加元净空仓增加，墨西哥披索空仓大幅增加。

路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元 的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货 币的净仓位来计算。

日圆(12,500,000日圆为1口)

9月29日当周 前一周

多头仓位 39,753 48,282

空头仓 61,805 71,960

净仓位 -22,052 -23,678

欧元(125,000欧元为1口)

9月29日当周 前一周

多头仓位 61,932 63,526

空头仓位 149,592 144,559

净仓位 -87,660 -81,033

英镑(62,500英镑为1口)

9月29日当周 前一周

多头仓位 49,815 45,001

空头仓位 51,862 43,734

净仓位 -2,047 1,267

瑞郎(125,000瑞郎为1口)

9月29日当周 前一周

多头仓位 13,266 13,722

空头仓位 15,981 15,598

净仓位 -2,715 -1,876

加元(100,000加元为1口)

9月29日当周 前一周

多头仓位 36,211 40,901

空头仓位 78,446 79,295

净仓位 -42,235 -38,394

澳元(100,000澳元为1口)

9月29日当周 前一周

多头仓位 44,560 42,666

空头仓位 93,425 95,498

净仓位 -48,865 -52,832

新西兰元(100,000新西兰元为1口)

9月29日当周 前一周

多头仓位 20,995 22,990

空头仓位 24,057 26,519

净仓位 -3,062 -3,529(完)

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