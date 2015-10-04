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市场报道 | 2015年 10月 4日 星期日 10:49 BJT

CFTC报告：NYMEX原油期货9月29日持仓报告(表)

路透10月2日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截2015年9月29日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状况报告，每口以1,000桶计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(1,617,902口)

481,485 229,757 505,252 560,375 810,124 1547112 1545133 70,790 72,769

较9月22日变动(未平仓合约：增加11,685口)

-7,719 -18 1,443 12,002 11,980 5,726 13,405 5,959 -1,720

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

29.8 14.2 31.2 34.6 50.1 95.6 95.5 4.4 4.5

各类交易商数量(总计为359家)

112 118 148 95 107 295 301

(完)

(编译 王丽鑫；审校 张涛)

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