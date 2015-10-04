CFTC报告：NYMEX原油期货9月29日持仓报告(表)

全球金市：金价上涨，因美元在特朗普就职后下跌
2004 GMT，现货金 上涨0.5%，至每盎司1,211.30美元，美国期金 收高0.3%，报每盎司1,204.90美元。
路透10月2日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截2015年9月29日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状况报告，每口以1,000桶计：
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(1,617,902口)
481,485 229,757 505,252 560,375 810,124 1547112 1545133 70,790 72,769
较9月22日变动(未平仓合约：增加11,685口)
-7,719 -18 1,443 12,002 11,980 5,726 13,405 5,959 -1,720
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
29.8 14.2 31.2 34.6 50.1 95.6 95.5 4.4 4.5
各类交易商数量(总计为359家)
112 118 148 95 107 295 301
(完)
(编译 王丽鑫；审校 张涛)
2004 GMT，现货金 上涨0.5%，至每盎司1,211.30美元，美国期金 收高0.3%，报每盎司1,204.90美元。
路透纽约1月20日 - 美国公债收益率周五从两周半高位回落，此前美国总统特朗普在就职演说中高举民粹主义大旗，令部分投资人担心财政刺激措施可能会被押后。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”