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货币新闻 | 2015年 10月 4日 星期日 10:49 BJT

CFTC报告：CBOT大豆期货9月29日持仓报告(表)

路透10月2日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截2015年9月29日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(699,001口)

176,615 136,698 126,259 344,606 360,513 647,480 623,470 51,521 75,531

较9月22日变动(未平仓合约：增加10,451口)

3,772 -18,593 3,043 916 25,584 7,731 10,034 2,720 417

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

25.3 19.6 18.1 49.3 51.6 92.6 89.2 7.4 10.8

各类交易商数量(总计为563家)

165 167 179 147 172 410 445

(完) (编译 王丽鑫；审校 张涛)

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