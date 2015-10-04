CFTC报告：CBOT大豆期货9月29日持仓报告(表)

重发-标题新闻：苹果对高通提起诉讼，要求退还约10亿美元承诺退还的专利使用费-CNBC
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路透10月2日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截2015年9月29日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(699,001口)
176,615 136,698 126,259 344,606 360,513 647,480 623,470 51,521 75,531
较9月22日变动(未平仓合约：增加10,451口)
3,772 -18,593 3,043 916 25,584 7,731 10,034 2,720 417
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
25.3 19.6 18.1 49.3 51.6 92.6 89.2 7.4 10.8
各类交易商数量(总计为563家)
165 167 179 147 172 410 445
(完) (编译 王丽鑫；审校 张涛)
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2004 GMT，现货金 上涨0.5%，至每盎司1,211.30美元，美国期金 收高0.3%，报每盎司1,204.90美元。
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。