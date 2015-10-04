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市场报道 | 2015年 10月 4日 星期日 10:48 BJT

CFTC报告：CBOT小麦期货9月29日持仓报告(表)

路透10月2日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截2015年9月29日芝加哥期货交易所(CBOT)小麦持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约365,999口)

95,585 132,591 72,024 162,706 120,702 330,315 325,317 35,684 40,682

较9月22日变动(未平仓合约：减少9,579口)

-4,228 -12,375 186 -4,432 5,132 -8,474 -7,057 -1,105 -2,522

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

26.1 36.2 19.7 44.5 33.0 90.3 88.9 9.7 11.1

各类交易商数量(总计为384家)

114 119 108 85 103 265 280

(完)

(编译 王丽鑫；审校 张涛)

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