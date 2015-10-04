CFTC报告：COMEX期铜9月29日持仓报告(表)

全球金市：金价上涨，因美元在特朗普就职后下跌
2004 GMT，现货金 上涨0.5%，至每盎司1,211.30美元，美国期金 收高0.3%，报每盎司1,204.90美元。
路透10月2日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2015年9月29日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下，以每合约25,000磅计：
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约151,710口)
52,419 69,425 13,630 72,385 49,149 138,434 132,204 13,276 19,506
较9月22日变动(未平仓合约：减少865口)
37 3,793 -1,419 1,426 -2,591 44 -217 -909 -648
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
34.6 45.8 9.0 47.7 32.4 91.2 87.1 8.8 12.9
各类交易商数量(总计为253家)
67 116 39 52 45 139 186
(完)
(编译 王丽鑫；审校 张涛)
2004 GMT，现货金 上涨0.5%，至每盎司1,211.30美元，美国期金 收高0.3%，报每盎司1,204.90美元。
路透纽约1月20日 - 美国公债收益率周五从两周半高位回落，此前美国总统特朗普在就职演说中高举民粹主义大旗，令部分投资人担心财政刺激措施可能会被押后。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”