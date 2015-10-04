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市场报道 | 2015年 10月 4日 星期日 10:47 BJT

CFTC报告：COMEX期铜9月29日持仓报告(表)

路透10月2日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2015年9月29日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下，以每合约25,000磅计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约151,710口)

52,419 69,425 13,630 72,385 49,149 138,434 132,204 13,276 19,506

较9月22日变动(未平仓合约：减少865口)

37 3,793 -1,419 1,426 -2,591 44 -217 -909 -648

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

34.6 45.8 9.0 47.7 32.4 91.2 87.1 8.8 12.9

各类交易商数量(总计为253家)

67 116 39 52 45 139 186

(完)

(编译 王丽鑫；审校 张涛)

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