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市场报道 | 2015年 10月 4日 星期日 10:47 BJT

CFTC报告：CBOT玉米期货9月29日持仓报告(表)

路透10月2日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2015年9月29日芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约1,295,732口)

408,779 275,163 159,189 606,670 673,711 1174638 1108063 121,094 187,669

较9月22日变动(未平仓合约：增加26,613口)

9,293 5,348 -2,505 16,024 23,974 22,812 26,817 3,801 -204

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

31.5 21.2 12.3 46.8 52.0 90.7 85.5 9.3 14.5

各类交易商数量(总计为697家)

156 148 152 223 304 470 538

(完)

(编译 王丽鑫；审校 张涛)

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