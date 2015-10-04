CFTC报告：ICE棉花期货9月29日持仓报告(表)

全球金市：金价上涨，因美元在特朗普就职后下跌
2004 GMT，现货金 上涨0.5%，至每盎司1,211.30美元，美国期金 收高0.3%，报每盎司1,204.90美元。
路透10月2日 - 以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2015年9月29日洲际交易所(ICE)棉花持仓状况报告，每口以50,000磅计：
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约186,023口)
68,773 41,932 18,045 87,024 109,569 173,842 169,546 12,181 16,477
较9月22日变动(未平仓合约：增加3,887口)
1,496 376 553 1,924 2,231 3,973 3,160 -86 727
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
37.0 22.5 9.7 46.8 58.9 93.5 91.1 6.5 8.9
各类交易商数量(总计为269家)
102 86 66 52 61 178 194
(完)
(编译 王丽鑫；审校 张涛)
2004 GMT，现货金 上涨0.5%，至每盎司1,211.30美元，美国期金 收高0.3%，报每盎司1,204.90美元。
路透纽约1月20日 - 美国公债收益率周五从两周半高位回落，此前美国总统特朗普在就职演说中高举民粹主义大旗，令部分投资人担心财政刺激措施可能会被押后。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”