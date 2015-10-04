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市场报道 | 2015年 10月 4日 星期日 10:46 BJT

CFTC报告：ICE棉花期货9月29日持仓报告(表)

路透10月2日 - 以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2015年9月29日洲际交易所(ICE)棉花持仓状况报告，每口以50,000磅计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约186,023口)

68,773 41,932 18,045 87,024 109,569 173,842 169,546 12,181 16,477

较9月22日变动(未平仓合约：增加3,887口)

1,496 376 553 1,924 2,231 3,973 3,160 -86 727

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

37.0 22.5 9.7 46.8 58.9 93.5 91.1 6.5 8.9

各类交易商数量(总计为269家)

102 86 66 52 61 178 194

(完)

(编译 王丽鑫；审校 张涛)

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