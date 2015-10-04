CFTC报告：COMEX期金9月29日持仓报告(表)

全球金市：金价上涨，因美元在特朗普就职后下跌
2004 GMT，现货金 上涨0.5%，至每盎司1,211.30美元，美国期金 收高0.3%，报每盎司1,204.90美元。
路透10月2日 - 以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2015年9月29日纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状况报告，每口以100盎司计：
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约415,700口)
182,792 106,147 50,513 149,535 222,678 382,840 379,338 32,860 36,362
较9月22日变动(未平仓合约：减少3,604口)
712 -14,808 -5,638 443 16,358 -4,483 -4,088 879 484
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
44.0 25.5 12.2 36.0 53.6 92.1 91.3 7.9 8.7
各类交易商数量(总计为315家)
133 104 83 48 55 218 212
(完)
(编译 王丽鑫；审校 张涛)
2004 GMT，现货金 上涨0.5%，至每盎司1,211.30美元，美国期金 收高0.3%，报每盎司1,204.90美元。
路透纽约1月20日 - 美国公债收益率周五从两周半高位回落，此前美国总统特朗普在就职演说中高举民粹主义大旗，令部分投资人担心财政刺激措施可能会被押后。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”