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市场报道 | 2015年 10月 4日 星期日 10:45 BJT

CFTC报告：COMEX期金9月29日持仓报告(表)

路透10月2日 - 以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2015年9月29日纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状况报告，每口以100盎司计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约415,700口)

182,792 106,147 50,513 149,535 222,678 382,840 379,338 32,860 36,362

较9月22日变动(未平仓合约：减少3,604口)

712 -14,808 -5,638 443 16,358 -4,483 -4,088 879 484

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

44.0 25.5 12.2 36.0 53.6 92.1 91.3 7.9 8.7

各类交易商数量(总计为315家)

133 104 83 48 55 218 212

(完)

(编译 王丽鑫；审校 张涛)

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