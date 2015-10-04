金砖国家：10月2日股汇市收盘纵览

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透10月4日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币10月2日(周五)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收报804.1点，上涨0.81%。
中国股汇市：休市
香港股市：收升3.2%，受中国经济刺激政策激励
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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收报47,033.460点，上涨3.8%。
巴西汇市：雷亚尔兑美元 收报3.9450/57，上日收报4.0012/24。
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南非股市：指标Top-40指数 收报45,668.35点，上涨0.92%；大盘综合指数 收报50,955.89点，上涨0.87%。
南非汇市：南非兰特兑美元大涨逾1%，因美国就业数据逊于预期
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印度股市：因公共假日休市。
印度汇市：因公共假日休市。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 报764.93点，下跌2.14%；MSCI明晟俄罗斯指数 收报412.91点，下跌2.26%。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 报66.012，贬值0.55%；卢布兑欧元 报74.055,贬值0.85%。(完) (编译 王丽鑫；审校 张涛)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”