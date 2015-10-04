版本:
中国
亚洲 | 2015年 10月 4日 星期日 18:11 BJT

金砖国家：10月2日股汇市收盘纵览

路透10月4日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币10月2日(周五)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收报804.1点，上涨0.81%。

中国股汇市：休市

香港股市：收升3.2%，受中国经济刺激政策激励

============================================================================

巴西股市：指标股指Bovespa指数 收报47,033.460点，上涨3.8%。

巴西汇市：雷亚尔兑美元 收报3.9450/57，上日收报4.0012/24。

============================================================================

南非股市：指标Top-40指数 收报45,668.35点，上涨0.92%；大盘综合指数 收报50,955.89点，上涨0.87%。

南非汇市：南非兰特兑美元大涨逾1%，因美国就业数据逊于预期

=========================================================================

印度股市：因公共假日休市。

印度汇市：因公共假日休市。

============================================================================

俄罗斯股市：指标RTS指数 报764.93点，下跌2.14%；MSCI明晟俄罗斯指数 收报412.91点，下跌2.26%。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 报66.012，贬值0.55%；卢布兑欧元 报74.055,贬值0.85%。(完) (编译 王丽鑫；审校 张涛)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐