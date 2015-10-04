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亚洲 | 2015年 10月 5日 星期一 06:53 BJT

****澳新经济指标预测--10月5日-10月12日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

10月5日当周

10月4-5日

2330 澳洲TD-MI通胀指标 9月 -- +0.1%

10月5日(一)

0030 澳洲ANZ报纸招聘广告 9月 -- +0.8%

网路招聘广告 +1.0%

10月6日(二)

0030 澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元) 8月 逆差25.5 逆差24.6

商品/服务进口(较前月) -- 持平

商品/服务出口(较前月) -- +2.0%

0330 澳洲央行利率决定 10月 2.00% 2.00%

2230 澳洲AIG建筑业指数 9月 -- 53.8

10月7日(三)

暂无重要数据公布

10月8日(四)

2145 新西兰电子卡零售销售(较前月) 9月 -- +0.5%

(较上年同期) -- +4.2%

10月9日(五)

0030 澳洲自住房屋融资 8月 5.0% +0.3%

投资住房融资 -- +0.5%

10月12日当周

10月12日(一)

2145 新西兰食品价格指数 9月 -- -0.5%(完)

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