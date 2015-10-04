澳新经济指标预测--10月5日-10月12日****

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
10月5日当周
10月4-5日
2330 澳洲TD-MI通胀指标 9月 -- +0.1%
10月5日(一)
0030 澳洲ANZ报纸招聘广告 9月 -- +0.8%
网路招聘广告 +1.0%
10月6日(二)
0030 澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元) 8月 逆差25.5 逆差24.6
商品/服务进口(较前月) -- 持平
商品/服务出口(较前月) -- +2.0%
0330 澳洲央行利率决定 10月 2.00% 2.00%
2230 澳洲AIG建筑业指数 9月 -- 53.8
10月7日(三)
暂无重要数据公布
10月8日(四)
2145 新西兰电子卡零售销售(较前月) 9月 -- +0.5%
(较上年同期) -- +4.2%
10月9日(五)
0030 澳洲自住房屋融资 8月 5.0% +0.3%
投资住房融资 -- +0.5%
10月12日当周
10月12日(一)
2145 新西兰食品价格指数 9月 -- -0.5%(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”