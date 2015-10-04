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亚洲 | 2015年 10月 5日 星期一 07:15 BJT

****日韩经济指标预测--10月5日-10月12日****

以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程：  
    
    GMT时间  经济指标/活动                          公布时段     预估值       前值
    
    10月5日当周

    10月5日(一)
    0130 日本加班工资                                  8月         --         +0.6%
    
    10月6日(二)
    2350 日本外汇储备(亿美元)                          9月         --        12,442
    
    10月7日(三)
    0500 日本同时指标(较前月)                          8月         --          -0.1
             领先指标                                              --          -1.6
    2350 日本投资海外债券(亿日圆)                     前周         --    买超10,449
             外资投资日本股票(亿日圆)                              --     卖超1,918
    2350 日本经常帐(未经季节调整)(亿日圆)              8月  盈余12,211   盈余18,086   
    2350 日本机械订单(较前月)                          8月       +3.2%        -3.6%
                     (较上年同期)                                +4.2%        +2.8%
    
    10月8日(四)
    0500 日本服务业景气判断指数                        9月         --          49.3
    
    10月9日(五)
    0200 韩国汤森路透/益普索主要消费者信心指数        10月         --         40.90
    0200 日本汤森路透/益普索主要消费者信心指数        10月         --         43.00 
    
    10月12日当周
    
    10月12日(一)
    2100 韩国出口价格增幅(较上年同期)                  9月         --         -1.5%
             进口价格增幅(较上年同期)                              --        -13.6%
    2350 日本银行放款余额(较上年同期)                  9月         --         +2.7%(完)

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