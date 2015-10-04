欧洲个股：大众汽车周三将举行特别监事会会议--消息人士

路透柏林10月4日 - 据两名消息人士周日表示，福斯汽车(大众汽车, Volkswagen) 监事会周三将举行特别会议，届时公司财务长Hans Dieter Poetsch料将被任命为监事会新任负责人。该公司监事会由20人组成。

据一名接近监事会的消息人士称，另外周三的会议还将讨论大众汽车内部调查的最新发现。调查已经导致逾10名高管停职。

据周日法兰克福汇报报导，德国市场研究机构Puls的调查显示，41%的消费者认为大众品牌会长期受损，而11%的消费者则表示不再想购买大众汽车。