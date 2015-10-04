欧洲个股：大众汽车周三将举行特别监事会会议--消息人士

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
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路透柏林10月4日 - 据两名消息人士周日表示，福斯汽车(大众汽车, Volkswagen) 监事会周三将举行特别会议，届时公司财务长Hans Dieter Poetsch料将被任命为监事会新任负责人。该公司监事会由20人组成。
据一名接近监事会的消息人士称，另外周三的会议还将讨论大众汽车内部调查的最新发现。调查已经导致逾10名高管停职。
据周日法兰克福汇报报导，德国市场研究机构Puls的调查显示，41%的消费者认为大众品牌会长期受损，而11%的消费者则表示不再想购买大众汽车。
德国总理梅克尔预计德国经济因此而受到的影响有限。“我认为德国经济的名声、外界对德国经济的信心并没有太大动摇，”梅克尔告诉德国电台。(完) (编译 孙国玉；审校 戴素萍)
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1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
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