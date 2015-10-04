西班牙评等：标普将西班牙评等上调一个级距，因经济面好转

路透马德里10月2日 - 评级机构标准普尔周五将西班牙债信评级上调一个级距，称该国经济好转，将有益于其公共财政，并欢迎该国就业市场改革。

标普将西班牙主权债信评等由BBB上调至BBB+，上次调整西班牙评级是在2014年5月，当时也是上调一个级距。

“上调评级说明，我们认为西班牙过去四年经济强劲且平衡，这逐渐利好公共财政，”标普称，并补充道，预计该国2015-17年经济实质平均增长率为2.7%。

政府预计今年经济成长3.3%。2008年楼市泡沫破裂后，西班牙经济深度下滑，但从2013年下半年开始，经济颓势有所缓和。

楼市低迷让数以万计低技能工人失业，推动该国失业率飙升至近27%。

标普警告称，需要进一步收紧财政才能达成赤字目标，即到2018年赤字与GDP之比降至0.3%。标普还表示，预计该比率将更接近2.7%。

标普指出，潜在的不确定性包括，未来政府继续推进改革的能力、大选后出现政治分裂局面的可能性、加泰罗尼亚申可能要求独立。