韩国数据：9月外汇储备较8月微升至3,681.1亿美元

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透首尔10月5日 - 韩国央行周一公布，韩国9月外汇储备从上月的3,679.4亿美元，小幅增加至3,681.1亿美元。
央行将外汇储备的增加归因于投资收益，但未予详细阐述。
截至9月底，韩国外汇储备中90.8%为有价证券，比例略低于上月的91.4%。
韩国央行还称，截至8月底该国外汇储备规模位列全球第七，较前月下降了一个名次。
下表为近月韩国外汇储备数据(单位为10亿美元)：
9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月
368.11 367.94 370.82 374.75 371.51 369.90 362.75 362.37
(完)
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(编译 孙国玉；审校 李爽)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”