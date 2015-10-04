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亚洲 | 2015年 10月 5日 星期一 07:35 BJT

韩国数据：9月外汇储备较8月微升至3,681.1亿美元

路透首尔10月5日 - 韩国央行周一公布，韩国9月外汇储备从上月的3,679.4亿美元，小幅增加至3,681.1亿美元。

央行将外汇储备的增加归因于投资收益，但未予详细阐述。

截至9月底，韩国外汇储备中90.8%为有价证券，比例略低于上月的91.4%。

韩国央行还称，截至8月底该国外汇储备规模位列全球第七，较前月下降了一个名次。

下表为近月韩国外汇储备数据(单位为10亿美元)：

9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月

368.11 367.94 370.82 374.75 371.51 369.90 362.75 362.37

(完)

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(编译 孙国玉；审校 李爽)

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