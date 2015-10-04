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市场报道 | 2015年 10月 5日 星期一 07:47 BJT

****欧洲经济指标预测--10月5日-10月12日****

以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

10月5日当周

10月5日(一)

0745 意大利Markit/ADACI服务业采购经理人指数(PMI) 9月 54.0 54.6

0750 法国Markit服务业PMI 9月 51.2 51.2

综合PMI -- 51.4

0755 德国Markit服务业PMI 9月 54.3 54.3

综合PMI终值 -- 54.3

0800 欧元区Markit服务业PMI 9月终值 54.0 54.0

综合PMI 53.9 53.9

0830 欧元区Sentix投资者信心指数 10月 正11.6 正13.6

0830 英国Markit/CIPS服务业PMI 9月 56.0 55.6

0900 欧元区零售销售(较前月) 8月 -0.1% +0.4%

(较上年同期) +1.8% +2.7%

10月5日-10月12日

0700 英国Halifax房价指数(较前月) 9月 +0.1% +2.7%

截至9月的三个月房价指数(较上年同期) +9.0% +9.0%

10月6日(二)

0600 德国工业订单(较上月) 8月 +0.5% -1.4%

0715 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 9月 +0.1% -0.2%

(较上年同期) -1.4% -1.4%

10月7日(三)

0600 德国工业生产(较前月) 8月 +0.2% +0.7%

0645 法国经季节调整贸易收支(亿欧元) 8月 -- 逆差33

进口(亿欧元) -- 422

出口(亿欧元) -- 389

0830 英国工业生产(较前月) 8月 +0.3% -0.4%

(较上年同期) +1.2% +0.8%

制造业产出(较前月) +0.3% -0.8%

(较上年同期) -0.1% -0.5%

2301 英国皇家测量师学会(RICS)房价差值 9月 正55 正53

10月8日(四)

0545 瑞士失业率(未经季节调整) 9月 3.3% 3.2%

(经季节调整) 3.4% 3.3%

0600 德国经季节调整出口(较前月) 8月 -1.2% +2.4%

进口(较前月) -1.2% +2.2%

贸易收支(亿欧元) 顺差224 顺差228

1000 德国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 10月 -- 57.90

1000 法国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 10月 -- 38.50

1000 意大利汤森路透/益普索主要消费者信心指数 10月 -- 33.30

1000 英国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 10月 -- 53.60

1100 英国央行货币政策委员会(MPC)投票结果 10月 1-8-0 1-8-0

(升息-不变-降息)

1100 英国央行利率决定 10月 0.5% 0.5%

量化宽松规模(亿英镑) -- 3,750

10月9日(五)

0645 法国年内迄今预算收支(亿欧元) 8月 -- 赤字798

0645 法国工业生产(较前月) 8月 +0.6% -0.8%

0800 意大利经季调工业生产(较前月) 8月 -0.2% +1.1%

经工作日调整工业生产(较上年同期) +1.6% +2.7%

0830 英国建筑业产出(较前月) 8月 +1.0% -1.0%

(较上年同期) +1.4% -0.7%

0830 英国对非欧盟地区贸易收支(亿英镑) 8月 逆差25 逆差34.61

全球商品贸易收支(亿英镑) 逆差100 逆差110.8

10月12日当周

10月12日(一)

0645 法国经常帐收支(亿欧元) 8月 -- 赤字4

2301 英国零售业联盟(BRC)零售销售总值(较上年同期) 9月 -- -1.0% (完)

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