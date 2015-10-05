欧洲能源：中资企业在欣克利角核电项目中只愿入股不超30%--报导

路透伦敦10月3日 - 据英国泰晤士报周六报导，外界预期中的两家可能帮助英国欣克利角核电站融资的中资公司只愿在该项目中入股30%，这给了该项目所有方--法国电力集团(EDF) 沉重一击。

欣克利角项目为EDF的英国子公司所有。外界原先预计，中国广核集团有限公司与中国核工业集团公司总共可能会入股30%-40%。

但泰晤士报周六报导称，这两家中资企业坚持入股比例不能超过30%。EDF驻英国相关人士对此不予置评。

据一名业内人士周五告诉路透，EDF希望在10月份与中资合作方签下一份商务协议，但之后围绕该项目作出最终投资决定可能需要数周或数月时间。

报导援引知情人士的话称，双方在项目条款上的分歧太大，想要在中国国家主席习近平10月20日访问英国之前达成最终投资决议，恐怕希望不大。

由于EDF在其他核电项目建设上的耽误，加上财务支持难度增加，最终投资决定迟迟未能达成，耗资160亿英镑(240亿美元)的欣克利角项目迟迟难见进展。