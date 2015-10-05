欧洲金融：德国监管者称欧洲央行应提高工作透明度

美国债市：公债收益率下滑，特朗普就职演说高举民粹主义大旗
路透纽约1月20日 - 美国公债收益率周五从两周半高位回落，此前美国总统特朗普在就职演说中高举民粹主义大旗，令部分投资人担心财政刺激措施可能会被押后。
路透法兰克福10月2日 - 德国央行委员Andreas Dombret周五表示，欧洲央行监管官员应当提高其工作的透明度。该言论凸显出银行监管新制度下的矛盾。
欧洲央行去年接过了监管欧元区大银行的权力，并与之前行使这一权力的监管方(例如德国监管机构)产生了矛盾。
Dombret周五对欧洲央行提出批评，称欧洲央行没有作出足够的说明，例如如何评估银行以及如何设定银行资本水平。
“需要改善的一点是透明度，”Dombret告诉记者称，“单一监管机制(SSM)的监管方需要更全面地披露新的监管理念以及其所运用的基本方法。”
Dombret还特别提到了针对单个银行设立资本标准的过程。这种做法可以增强银行的安全性，同时一般情况下也会增加银行的成本，欧洲央行已同意大利在这方面产生了矛盾。
虽然欧洲央行曾尝试解释自己如何开展工作，但挑战权威总是有难度的，该央行仍有权要求银行作出调整。(完) (编译 孙国玉；审校 徐文焰)
路透纽约1月20日 - 美国公债收益率周五从两周半高位回落，此前美国总统特朗普在就职演说中高举民粹主义大旗，令部分投资人担心财政刺激措施可能会被押后。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
英镑从稍早跌势中反弹。之前数据显示12月英国零售销售录得近五年来最差表现，拖累英镑走低，但在美国总统特朗普的就职演说结束前，英镑兑美元 报1.2329美元，日内仅小幅下跌。