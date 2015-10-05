欧洲金融：德国监管者称欧洲央行应提高工作透明度

路透法兰克福10月2日 - 德国央行委员Andreas Dombret周五表示，欧洲央行监管官员应当提高其工作的透明度。该言论凸显出银行监管新制度下的矛盾。

欧洲央行去年接过了监管欧元区大银行的权力，并与之前行使这一权力的监管方(例如德国监管机构)产生了矛盾。

Dombret周五对欧洲央行提出批评，称欧洲央行没有作出足够的说明，例如如何评估银行以及如何设定银行资本水平。

“需要改善的一点是透明度，”Dombret告诉记者称，“单一监管机制(SSM)的监管方需要更全面地披露新的监管理念以及其所运用的基本方法。”

Dombret还特别提到了针对单个银行设立资本标准的过程。这种做法可以增强银行的安全性，同时一般情况下也会增加银行的成本，欧洲央行已同意大利在这方面产生了矛盾。