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市场报道 | 2015年 10月 5日 星期一 08:16 BJT

《汇市简讯》美元兑日圆从118.68反弹，美联储按兵不动可能性升高？

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    * 美国公布非农就业报告非常疲弱后，美元兑日圆跌至118.68，美联
储今年可能不会加息？
    * 若美联储不加息，美国经济转弱，料加大日本央行推出新的QQE可
能性
    * 美元兑日圆反弹至高位120.13，120.00上方仍压力沉重，日本出口
商有意出手
    * 120.00上方有卖压
    * 在119.75-120.00有7.05亿美元的期权到期，可能影响今日美元兑
日圆走势
    * 119.50也有8.8亿美元期权到期，该点位为底部？小时图一目均衡
云区119.90-92为关键位。(完)
          
      
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 (编译 李爽  审校 戴素萍)

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