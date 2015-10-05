《汇市简讯》美元兑日圆从118.68反弹，美联储按兵不动可能性升高？

2354GMT * 美国公布非农就业报告非常疲弱后，美元兑日圆跌至118.68，美联 储今年可能不会加息？ * 若美联储不加息，美国经济转弱，料加大日本央行推出新的QQE可 能性 * 美元兑日圆反弹至高位120.13，120.00上方仍压力沉重，日本出口 商有意出手 * 120.00上方有卖压 * 在119.75-120.00有7.05亿美元的期权到期，可能影响今日美元兑 日圆走势 * 119.50也有8.8亿美元期权到期，该点位为底部？小时图一目均衡 云区119.90-92为关键位。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李爽 审校 戴素萍)