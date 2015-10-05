英国政经：首相卡梅伦称将不会急于决定脱欧公投的日期

路透曼彻斯特10月3日 - 英国星期日电讯报称，英国首相卡梅伦表示，英国与欧盟关系的协商是“非常艰困的工作”，但他不会急着决定有关是否脱离欧盟的公投日期。

在执政保守党年度大会的前夕，卡梅伦敦促党内议员及支持者，对欧洲议题保持耐性。该议题可能是在曼彻斯特所召开会议的主题。

卡梅伦称，欧盟领袖将有“充足时间”来考虑其与欧盟建立新关系的要求。报导认为这说明公投将不会在明年初举行。

他要求欧盟领袖允许英国缩减欧盟移民的在职福利，并允许英国阻止其认为可能会损害该国利益的欧元区规定。

智库Open Europe周五公布的研究显示，卡梅伦所属的党内议员最多有五分之一可能投票赞成脱离欧盟，这表明执政的保守党对欧洲议题的看法严重分歧。