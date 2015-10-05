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亚洲 | 2015年 10月 5日 星期一 08:17 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--10月5日-10月12日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期 时间 国家 规模 发行细节 10/5 1350 法国 标售国库券(BTF) 10/6 英国 标售票息为4½%的2034年到期公债 10/6 日本 标售六个月期贴现国库券 10/6 日本 增强流动性标售 10/6 美国 发售三年期公债 10/7 美国 发售10年期公债 10/8 美国 发售30年期公债 10/8 日本 标售三个月期贴现国库券 10/8 日本 标售30年期政府公债 10/12 意大利 标售国库券 10/12 1350 法国 标售国库券(BTF)

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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(编译 王兴亚；审校 张若琪)

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