《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--10月5日

路透香港10月5日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(1美 元=7.7498港元 ) 美国股市周五逆转深跌頽势，跳涨逾1%，道琼工业指数 收高200.36点，或1.23%，至16,472. 37点。因之前受重创的能源和材料股强劲上涨，令对经济的担忧退居次席。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 108.000 4.17 46052 8.370 2.32 中国铝业 8.430 7.39 34366 2.613 1.29 中国移动 61.250 3.05 239117 94.935 0.67 中国人寿 18.120 3.90 184752 28.085 1.39 中石油 72.890 3.63 39955 5.649 1.96 中石化 63.970 3.06 35816 4.958 2.01 汇丰控股 38.940 2.02 2371296 60.355 1.69 中电信 49.040 0.70 17954 3.801 1.62 中国联通 13.160 2.49 108557 10.199 1.78 兖州煤业 4.950 10.99 28392 3.836 3.96 华能国际 44.960 5.00 14753 8.711 1.17 南方航空 38.510 4.11 8939 5.969 1.86 东方航空 31.460 4.52 9717 4.876 2.23 中芯国际 4.680 4.23 1371 0.725 -0.63 （完） (整理 梁慧仪)