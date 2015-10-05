国际油市：俄罗斯称愿与OPEC及非OPEC产油国共同商讨油市情况

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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诺瓦克还表示，俄罗斯财政部有关石油行业税项及出口关税的提议，将可能导致该国明年石油产量减少700至1,000万吨。
诺瓦克称，俄罗斯明年的石油产量料为5.25亿吨，约合1,050万桶/日。
俄罗斯石油产量接近苏联解体后的高位，约为1,070万桶/日。该国抵抗住了低油价的冲击，因为卢布贬值抵消油价下跌带来的损失，并使其石油成为以美元计算全球最便宜的石油供应之一。
俄罗斯财政部已经提议调整石油业税项，从而可以增加大约6,000亿卢布(90亿美元)的预算收入。
面对石油行业的抗议，财政部还提出了较温和的措施，即明年维持石油出口关税制度不变，而不是推行已获批准的下调关税，这又可以增加约2,000亿卢布的收入。
不过，石油企业和能源部表示此类举措或将导致石油产量减少，一些批评人士称，未来三年可能减产1亿吨左右。(完)
(编译 李婷仪/王兴亚；审校 杜明霞/张若琪)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”