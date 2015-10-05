美国政经：奥巴马促国会尽快处理预算案，众院议长人选纷扰成绊脚石

路透华盛顿10月2日 - 美国总统奥巴马周五呼吁国会尽快动作，批准联邦政府2016年拨款计划，并提高几无余地的举债上限，但奥巴马也承认，国会共和党人的纷扰将令问题复杂化。

“我将不会再签署一份短期性质的支出法案，”奥巴马对记者表示，他警告表示，国会上周通过的临时性预算案，让政府在圣诞节前仍可能面临新的财政危机。

美国国会在上周三午夜政府部门资金耗尽前几小时，决定维持目前政府的支出水平直至12月11日。因此敲定2016年9月30日止财年预算仅有10周时间。

在上述期限以及11月初提高政府举债上限的要求逐步逼近的情况下，共和党对众议院议长贝纳的接替人选仍存在争执。

现任众议院多数党领袖的共和党议员Kevin McCarthy，仍为贝纳的热门继任人选。但部分共和党人并不以为然，坚称他缺乏当选的选票基础，因而议长大位角逐恐将旷日费时。

McCarthy的主要挑战者为来自佛州的共和党众议员、也曾担任议长的Daniel Webster。(完) (编译 陈宗琦；审校 郑茵)