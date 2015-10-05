《台湾报摘》--工商时报、经济日报10月5日

*工商时报：

--彰化银行 去年12月由公股取回经营权后，获利大爆发，今年前9月税前盈余已达约109亿台币，由于获利亮眼，股价委屈，彰银敲定本月首次召开法人说明会。这也是彰银成立以来首度召开法人说明会。

--中央银行降息之后，北台湾都会区房地产广告量自9月下半月以来明显暴冲，增幅较上半月激增6成。

*经济日报：

--全球景气不明，市场弥漫悲观气氛，台积电 董事长张忠谋昨日明确指出，目前景气不像金融海啸时那么差，只是暂时的，当库存消化完毕，明年首季有希望复苏。

--国安基金委员会暂订下周召开例会，讨论是否继续授权护盘，结果将牵动台股走势。目前多数委员不反对延长护盘，仅少数委员持保留态度，国安基金幕僚单位财政部将寻求委员支持，延长护盘的可能性相当高。

--类全委保单今年以来大热卖，让保险公司保费收入异军突起，却也遭金管会盯上。金管会官员表示，目前对寿险公司进行金融检查，类全委保单列入重点项目之一，主要聚焦于寿险公司将保户资产转移投信代操时，作业流程是否符合规定。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。