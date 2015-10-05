《全球汇市》美元脱离近两周低点，此前美国就业数据疲软

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
欧元兑美元 报1.1216美元，涨0.1%，周五一度创近两周高位1.1319.
投资者愈发认为美联储将加息。据路透计算及商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，美元多仓在降至逾一年来最低后，在9月29日止当周上升，为三周来美元多头仓位首次上升。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1219 1.1209 0.09 -7.26 1.2097
美元/日圆 119.95 119.89 0.05 0.41 119.68
欧元/日圆 134.57 134.39 0.13 -7.33 144.78
美元/瑞郎 0.9713 0.9710 0.03 -2.29 0.9941
英镑/美元 1.5194 1.5181 0.09 -2.43 1.5573
美元/加元 1.3154 1.3147 0.05 13.22 1.1618
澳元/美元 0.7047 0.7046 0.01 -13.72 0.8168
新西兰元/美元 0.6456 0.6434 0.34 -17.20 0.7797
澳元/日圆 84.530 84.370 0.19 -13.51 97.750
新西兰元/日圆 77.440 77.080 0.47 -17.18 93.310
英镑/日圆 182.25 181.99 0.14 -1.93 186.38
澳元/新西兰元 1.0905 1.0923 -0.16 4.16 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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全部现汇报价 (编译 孙国玉/陈宗琦/王兴亚/李爽 审校 杜明霞/孙茉莉/郑茵/龚芳)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”