《香港报摘》--经济日报10月5日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
* 要闻版头条：
--市场对美国加息预期降温，美国债劵10年期孳息一度低见1.9022厘。两外资基金认为，本港走资压力随即缓和，料港股有望于10月筑底。蓝筹股在美国上市的预托证券（ADR）升207点，倘恒指 今开市反映外围走势，料冲上21,700点。
* 其他：
--领展 行政总裁王国龙表示，公司近年的变革反映其过去10年与时并进，并指香港仍然是业务主力，按照公司内部规划，中国总资产值占比不多于12.5%。
--作为人民币保险业务一哥的中银集团人寿指，上半年人民币保险的新业务保费，按年跌1成，跌幅较市场少，预计人民币保单的保费贡献，将降至41-42%左右，但不会大幅下跌。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘
中国报摘
香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”