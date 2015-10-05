《香港报摘》--经济日报10月5日

* 要闻版头条：

--市场对美国加息预期降温，美国债劵10年期孳息一度低见1.9022厘。两外资基金认为，本港走资压力随即缓和，料港股有望于10月筑底。蓝筹股在美国上市的预托证券（ADR）升207点，倘恒指 今开市反映外围走势，料冲上21,700点。

* 其他：

--领展 行政总裁王国龙表示，公司近年的变革反映其过去10年与时并进，并指香港仍然是业务主力，按照公司内部规划，中国总资产值占比不多于12.5%。

--作为人民币保险业务一哥的中银集团人寿指，上半年人民币保险的新业务保费，按年跌1成，跌幅较市场少，预计人民币保单的保费贡献，将降至41-42%左右，但不会大幅下跌。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

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