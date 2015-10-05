《香港报摘》--信报10月5日

* 要闻版头条：

--人民币急贬令需要入口原材料、收入为人民币的＂入口型＂厂商对冲贬值的需求大增，但有厂商表示，9月已有内地银行停办远期售滙，仍做远期售滙的银行，厂商付出的成本亦上升。另离岸人民币（CNH）市场的远滙折让甚大，厂家无论是在岸或离岸作对冲均十分困难。

* 其他：

--据投行消息人士透露，作为内地非处方药龙头企业之一的修正药业，拟于今年第四季或明年初，向港交所 递交上市申请，集资额暂定约为10亿至15亿美元。

--近期股市下跌，楼市气氛亦受影响，霭华押业 对物业按揭抵押物业的估价，由过去一般较市场低约5%，收紧至平均低10%。

--中信国际电讯 行政总裁林振辉表示，该公司将会进行债务重组，包括偿还部分债务、转为较低息债等，但就无计划转换为人民币债券或进行对冲。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

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