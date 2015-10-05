《香港报摘》--信报10月5日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
* 要闻版头条：
--人民币急贬令需要入口原材料、收入为人民币的＂入口型＂厂商对冲贬值的需求大增，但有厂商表示，9月已有内地银行停办远期售滙，仍做远期售滙的银行，厂商付出的成本亦上升。另离岸人民币（CNH）市场的远滙折让甚大，厂家无论是在岸或离岸作对冲均十分困难。
* 其他：
--据投行消息人士透露，作为内地非处方药龙头企业之一的修正药业，拟于今年第四季或明年初，向港交所 递交上市申请，集资额暂定约为10亿至15亿美元。
--近期股市下跌，楼市气氛亦受影响，霭华押业 对物业按揭抵押物业的估价，由过去一般较市场低约5%，收紧至平均低10%。
--中信国际电讯 行政总裁林振辉表示，该公司将会进行债务重组，包括偿还部分债务、转为较低息债等，但就无计划转换为人民币债券或进行对冲。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘
中国报摘
香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”