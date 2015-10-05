《交易视点》台债与国际债市脱钩，目前终端买盘接受度不高--元大宝来证

路透台北10月5日 - 台湾元大宝来证券最新债市日评认为，台湾主计总处对于今年GDP成长预估保1%仍有困难，但仍难以提升公债市场买气，台湾公债殖利率与国际债市脱钩，交投主要反应殖利率水准低，终端买盘对此殖利率接受度不高，承接及追价意愿皆弱。

目前10年及五年公债的利差也到今年最低32.6基点，但在短期经济尚未看到谷底有反转讯号，殖利率仍有向下修正机会，预估十年券104/12期 成交区间在1.10-1.20%，五年券104/13 则在0.78%-0.88%。(完) (整理 高洁如; 审校 杨淑祯)